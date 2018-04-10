Merkez’den dövizdeki yükselişe ‘atak’ yorumu
MERKEZ Bankası, dövizdeki yükselişe “bu bir atak” yorumunu yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kapalı oturumda milletvekillerine sunum yaptı daha sonra da sorularını yanıtladı.
Milletvekillerinin dövizdeki hareketle ilgili soruları karşısında “atak” yorumu yapan Çetinkaya, bu atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi. Çetinkaya dövizdeki hareketlenmenin nedenleri arasında Rusya’daki dalgalanmanın bulunduğunu da ifade etti.
HDP Milletvekili Garo Paylan’ın Merkez Bankası’nın itibarının aşındığı eleştirileri karşısında ise Çetinkaya, araç bağımsızlıklarının olduğunu ve sıkı para politikası uyguladıklarını söyledi. Çetinkaya, “Fiyat istikrarı konusunda başarılı olduğumuz söylenemez” mesajını verdi. Çetinkaya sunum sırasında, “Biz atmamız gereken adımları atıyoruz. Gerektiği zaman gereken adımları atarız” ifadelerini de kullandı.
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