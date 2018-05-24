Merkez’den bir hamle daha
MERKEZ Bankası’ndan döviz için dün yeni bir hamle daha geldi. Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir süre önce 250 milyon dolara çıkardığı ihale tutarını 300 milyon dolara yükseltti.
Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada 2018 yılının ikinci çeyreğinde takvimin güncellendiği belirtilerek, “Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolarından 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir” denildi. Duyuruya göre bir aylık ihale tutarları 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıkarıldı, 3 ve 6 ay vadeli ihale tutarları değiştirilmedi. Merkez Bankası bir aylık ihale tutarını 9 Mayıs’ta 100 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarmıştı. Karardan önce 4.74’lerde olan dolar kuru 4.80’leri gördü. Kurdaki artışın aynı saatlerde ABD’nin İranla ilişkileri nedeniyle bazı Türk şirketlerine de yaptırım uygulaması nedeniyle olduğu belirtildi.
LONDRA’YA GİDECEKLER
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 28 Mayıs’ta İstanbul’da finans kuruluşları temsilcileri ile görüşecek. Ardından İngiltere’ye giderek 29 Mayıs’ta yabancı fon yöneticileri ile buluşacak.
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