Merkez’de Çetinkaya gitti, Uysal geldi
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı. 375 sayılı kararnamenin ek 35’nci maddesinde, Cumhurbaşkanı tarafından atanan kamu yöneticilerinin ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçelerinin yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevden alınabileceklerine ilişkin hüküm bulunuyor. Çetinkaya, Merkez Bankası’na 2012 yılında başkan yardımcısı olarak geldi. Erdem Başçı’nın yardımcısı olarak çalıştı. Başçı’nın görev süresinin dolmasının ardından da 2016 yılında başkanlığa getirildi. Görev süresinin dolmasına 10 ay varken de görevden alındı.
2016’DAN BERİ KURUMDA
Atamanın ardından Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Uysal’ın, 9 Haziran 2016 yılından bu yana kurumda başkan yardımcılığı yaptığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.”
UYSAL KİMDİR?
İstanbul’da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, bu dönemde “Enflasyon Hedeflemesi, Dünyada ve Türkiye’deki Uygulamaları” konulu yüksek lisansını tamamladı. Meslek hayatına 1998’de bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden Sorumlu Yöneticilik görevlerinde bulundu. Uysal, Halk Bankası’nda da birçok önemli pozisyonda yöneticilik yaptı.
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