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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkez’de Çetinkaya gitti, Uysal geldi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Merkez’de Çetinkaya gitti, Uysal geldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı. 375 sayılı kararnamenin ek 35’nci maddesinde, Cumhurbaşkanı tarafından atanan kamu yöneticilerinin ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçelerinin yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevden alınabileceklerine ilişkin hüküm bulunuyor. Çetinkaya, Merkez Bankası’na 2012 yılında başkan yardımcısı olarak geldi. Erdem Başçı’nın yardımcısı olarak çalıştı. Başçı’nın görev süresinin dolmasının ardından da 2016 yılında başkanlığa getirildi. Görev süresinin dolmasına 10 ay varken de görevden alındı.

2016’DAN BERİ KURUMDA

Atamanın ardından Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Uysal’ın, 9 Haziran 2016 yılından bu yana kurumda başkan yardımcılığı yaptığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.”

UYSAL KİMDİR?
İstanbul’da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, bu dönemde “Enflasyon Hedeflemesi, Dünyada ve Türkiye’deki Uygulamaları” konulu yüksek lisansını tamamladı. Meslek hayatına 1998’de bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden Sorumlu Yöneticilik görevlerinde bulundu. Uysal, Halk Bankası’nda da birçok önemli pozisyonda yöneticilik yaptı.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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