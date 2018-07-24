Merkez sürprizi

MERKEZ Bankası dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası piyasa beklentilerinin aksine faizlere dokunmadı. Politika faizini yüzde 17.75’te sabit bırakan Merkez Bankası’nın kararının ardından 4.75 liralarda olan dolar kuru sert yükseldi ve 4.94 liraya kadar çıktı. Dolar kurundaki artış 19 kuruşu buldu. Daha sonra bir miktar gerileyen dolarda bankalararası piyasada son işlemler 4.8768 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ise ilk tepki olarak yüzde 1.5 kayıp yaşarken seans içinde borsadaki düşüş yüzde 3.5’i, bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 5’i buldu. Borsa İstanbul dün günü yüzde 3.33 düşüşle 92 bin 133 puandan tamamladı. Merkez Bankası nisan ayından bu yana 500 baz puanlık faiz artışı yapmıştı.

PİYASA ARTIŞ BEKLİYORDU

Piyasalarda dün PPK kararı bekleniyordu. Piyasa uzmanları bu toplantıda faizlerin artacağına kesin gözüyle bakıyordu. Beklentinin kaynağı ise enflasyonun yüzde 15.39’a gelmesiydi. 50-75 baz puan arasında bir artışın yetmeyeceği, en az 100-125 baz puanlık bir artış yapılacağı beklentisi yüksekti. Faizlerin sabit kalma ihtimali ise çok zayıf bulunuyordu. Merkez Bankası’nın bu kararı sürpriz oldu.

SIKI PARA POLİTİKASI

PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği belirtilerek, dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe ilişkin yavaşlama sinyallerinin arttığı ifade edildi. Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna değinilen açıklamada, “Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur” denildi.

GECİKMELİ ETKİSİ

Açıklamada, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği kaydedilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.

BÜYÜMECİ POLİTİKALAR

ANALİSTLER de Merkez Bankası kararını sürpriz olarak değerlendirdi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez’in piyasa beklentilerinin gerisinde kaldığını belirterek, “Faiz kararından sonra Türk varlıkları üzerinde baskı oluştu” dedi. Erkan, “Kararın bir yansıması da, mali politikalar konusundaki endişelerin derinleşmesi olabilir. Eğer faizlerde daha fazla artma istenmiyor ve büyüme patikasından vazgeçmek istenmiyorsa para ve mali politikaların dengesinin sağlanmasında sıkıntılar olabilir ve mali politikalar ‘büyümeci’ olmaya devam edebilir. Büyük merkez bankaları faiz artırıyor ve bu noktada büyümeci politikalar enflasyon ve fiyat istikrarı üzerindeki risklerin devamı olabilir” dedi. Rabobank Stratejisti Piotr Matys ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ve ekonomistlerle yaptığı görüşmenin piyasa tarafından “doğru yönde bir adım” ve “diyaloğun işareti” olarak yorumlandığını belirterek; Merkez Bankası’ndan gelen “şaşırtıcı” karara ise piyasanın negatif tepki verdiğini söyledi.