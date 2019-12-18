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Ekonomi
AA
18.12.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Merkez repo ihalesini tamamladı

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Merkez repo ihalesini tamamladı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

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