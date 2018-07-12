Merkez, hiç olmadığı kadar etkin olacak
Dolarda, faizde sert yükseliş yaşanması, borsada ise kayıpların artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası bağımsızlığının spekülasyonlara konu yapılamayacağını dile getirerek “Merkez Bankası hiç olmadığı kadar etkin olacak” diye konuştu.
SON günlerde dalgalanmaların artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan piyasalara yönelik mesaj geldi. Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak. Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek” diye konuştu. Albayrak, temel hedefin enflasyonun düşürülmesi olacağına dikkat çekerek, “Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız” dedi.
ALANI GENİŞLETİLECEK
Albayrak AA’ya yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatarak, Merkez Bankası’nın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” dedi. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eş güdümünü güçlendirerek Merkez Bankası’nın hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak” ifadesini kullandı.
Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası vurgusuna ilişkin, “Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikaları kastediyoruz. Makro ekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor” dedi. Türkiye’de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro ekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık olduğunu dile getiren Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını bildirdi.
Albayrak, “Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz” diye konuştu. Albayrak, yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumunun en üst düzeyde olacağını belirterek, “Alınan kararlar hızla hayata geçirilecek. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “faizlerin seçim sonrasında düşeceği”ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan bir liderdir. Bizim temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımları atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Hem para ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” dedi.
YAPILANDIRMA GENELE YAYILMADI
MALİ disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi. Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi. Türkiye’deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi. Bazı şirketlerin borçlarını yapılandırmalarına yönelik olarak da, “Yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir” dedi.
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