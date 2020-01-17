Merkez faizi 11.25’e çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizinde 75 baz puan indirim yaptı. Böylece politika faizi yüzde 12’den yüzde 11.25’e düşürüldü. Merkez’in aldığı bu kararla politika faizi, yüzde 11.84 seviyesindeki tüketici enflasyonunun altına inmiş oldu. 25 Temmuz 2019’dan itibaren peşpeşe gelen beşinci indirimle birlikte toplam faiz indirimi 1275 puan oldu. 25 Temmuz 2019 tarihinde yüzde 24 olan politika faizi yüzde 19.75’e düşürülerek indirim süreci başlatılmıştı. Karardan önce 5.87 TL seviyesinde olan dolar kuru karardan sonra 5.84’e kadar geriledi.



JEOPOLİTİK GELİŞMELER



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen yılın ilk PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrinin sürdürdüğüne değinilen açıklamada, “Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir” denildi.



Açıklamada, küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyrin ve küresel enflasyonun düşük düzeyinin gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, “Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” değerlendirmesi yapıldı.



ÖLÇÜLÜ İNDİRİM



Açıklamada, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin sürdüğü belirtilerek, şöyle devam edildi: “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.”

PARASAL DURUŞTA ANA EĞİLİM DİKKATE ALINACAK



PPK açıklamasında, kurulun enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği kaydedilerek, “Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi. Bir önceki metinde yer alan ‘parasal sıkılığın’ ifadesi de ‘parasal duruş’ olarak değiştirilmiş oldu.