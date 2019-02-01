Merkez, ekmek süt zammı riskini takipte
Merkez Bankası ekmek, süt, et ve sigara fiyatlarına gelebilecek zamları takibe aldı. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda ekmek, süt ve et başta olmak üzere bazı sektörlerde, tüketici fiyatlarına yansıması bir süredir ertelenmiş bulunan maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılması durumunda enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşabileceğine dikkat çekti.
Banka, enflasyon raporlarında orta vadeli öngörülerde bulunuyor ve temel risklerle, olası etkileri değerlendiriyor. Son raporda da, işlenmemiş gıda, enerji ve tütün gibi, para politikasının kontrolü dışındaki kalemlerde öngörülemeyen oynaklıkların, enflasyon tahminlerinin sapmasına neden olduğu belirtildi. Enflasyonda kaydedilen yüksek seviyelerin fiyatlama davranışında ilave bozulmaya yol açarak geçmiş enflasyona endeksleme davranışını daha da güçlendirme ihtimali bulunduğuna dikkat çekilen raporda şöyle denildi: “Enflasyon ve döviz kuru beklentilerinin birbirini besleyen bir sürece yol açarak enflasyon beklentilerine dair çıpanın zayıflaması söz konusu olabilir. Tütün ürünlerinde ocak ayında yapılan vergi ayarlamalarının sonrasında sektör fiyatlarında henüz bir ayarlama görülmemesi enflasyon tahminleri üzerinde tütün ürünleri kaynaklı risklere işaret ediyor. Sektörler ve alt gruplar bazında enflasyon göstergeleri, sektörler itibariyle firmalar kesimi finansal tabloları, tahsili gecikmiş alacakları (TGA) takip edilecek.”
Sigarada 5 Ocak’ta vergileme sisteminde değişikliğe gidildi. Yüzde 63 olan nispi vergi oranı yüzde 67’ye yükseltildi. Asgari maktu kaldırıldı. Artışla 11 liralık sigarada 4 liralık zam ihtiyacı doğdu. Daha yüksek fiyatlılarda zammın 5 liraya çıkabileceği tahmin edildi. Ancak sigara firmaları henüz zam yapmadı.
Merkez Bankası akaryakıtta uygulanan eşel mobil uygulamasının eylül ayı itibariyle enflasyonda 1 puanlık etkisi olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, “Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 1 puanlık enflasyonist etki sınırlanmış, girdi maliyetleri ve beklenti kanalı da dikkate alındığında tüketici enflasyonu üzerinde oluşabilecek yüksek bir baskı telafi edilmiştir” denildi.
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