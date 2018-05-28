Merkez Bankası'nın faiz kararına hükümetten ilk yorum
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" dedi.
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