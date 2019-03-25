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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.03.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

Merkez Bankası finansal piyasalardaki oynaklık ve sağlıksız fiyat oluşumlarına ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, ekonomiye ilişkin makro göstergelerin koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret ettiği belirtildi. 

Öncü verilerin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini gösterdiğini dile getirilen açıklamada, mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın büyümeye yüksek katkı verdiği ve bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesinin beklendiği kaydedildi. 

Açıklamada, ekonomik dengelenme sürecinde para politikasının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillendiği, maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklediği belirtilerek, "Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir." denildi. 

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulandı.

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