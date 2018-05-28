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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
28.05.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan çok önemli 'faiz' kararı

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Merkez Bankası'ndan çok önemli 'faiz' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir" denildi. Açıklama sonrası 4.65 seviyesinin üstünde olan dolar kuru 4.58 seviyesini gördü. Şu dakikalarda 4.57 TL, Euro ise 5.34 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB'nin, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi:

SADELEŞME SÜRECİ TAMAMLANDI

1. 28 Mayıs 2018 tarihli duyuruda belirtildiği üzere, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme süreci tamamlanmıştır.

2. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır.

3. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Para Politikası Kurulunca söz konusu faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

YÜZDE 16,5 UYGULANACAK

4. Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018 tarihine kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları % 16,5 olarak uygulanacaktır.

5. Bir hafta vadeli repo ihaleleri miktar ihalesi yöntemiyle düzenlenecek, her bir bankanın verebileceği toplam teklif tutarı ilan edilen ihale tutarının en fazla % 30’u kadar olabilecektir.

6. Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması hedeflenecektir.

7. Bankalar ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ile BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarlarında Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebileceklerdir. Tüm katılımcılar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir.

8. Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 18 Temmuz 2016 tarihi öncesinde geçerli olan limitlerine eşit olacaktır.

9. Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek GLP işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise yukarıda özetlenen yöntemle belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacaktır. Para Politikası Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

10. Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek, gün içi limit tutarı Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerine eşit olacaktır.

11. Yukarıda özetlenen para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin diğer hususlarda 2018 Yılında Para ve Kur Politikası metni geçerli olmaya devam edecektir.

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