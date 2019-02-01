Merkez Bankası'nda önemli değişiklik
Merkez Bankası'nın esas mukavelesinin bir maddesi Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirildi. Buna göre, genel kurul toplanma tarihleri yeniden belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'nın genel kurul toplantı tarihleri değiştirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Alınan karara göre, Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
MADDE 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 14'üncü maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır."
NİSAN'DA TOPLANIYORDU
Değişiklikten önce Merkez Bankası Genel Kurulu her yıl Nisan ayı içinde toplanıyordu.
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