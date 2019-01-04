Merkez Bankası’nda olağanüstü toplantı
HER yıl nisanda yapılan Merkez Bankası’nın genel kurulu bu yıl olağanüstü toplanacak.
Olağanüstü genel kurul 18 Ocak günü yapılacak. Genel kurul gündeminde 2018 dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi görüşülecek. Merkez Bankası’nın olağanüstü genel kuruluna ilişkin davet ilanı yayımlandı. Davet ilanında genel kurulun 18 Ocak’ta saat 10.30’da yapılacağı belirtilerek, iki gündem maddesi sıralandı. İlk gündem, “2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun genel kurulun onayına arzı” olarak yer aldı. 2019 bütçesinde KİT ve kamu bankalarından gelecek gelir bölümünde Merkez Bankası’ndan Hazine’ye aktarılacak kâr payına ilişkin ipuçları bulunuyor. Bütçede KİT ve kamu bankalarından gelecek gelir 24.3 milyar lira olarak belirtilirken, kamu bankalarından bütçeye 20 milyar lira aktarılması öngörüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle