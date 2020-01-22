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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi

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Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları, Türkiye'deki yabancı misyonların ekonomi ataşelerini makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirdi.

Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre TCMB Başkan Yardımcıları Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş'ın katılımlarıyla G20 üyesi ülkelerin Türkiye'de yerleşik ekonomi ve ticaret ataşelerine ülkenin makroekonomik görünümü ve para politikası hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Avustralya Büyükelçisi, Almanya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri ataşeleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ile Almanya Merkez Bankası ve İtalya Merkez Bankası Türkiye temsilcileri katılım sağladı. 

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