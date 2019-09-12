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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.09.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Merkez Bankası Toplantısı ve faiz açıklaması saat kaçta?

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Merkez Bankası Toplantısı ve faiz açıklaması saat kaçta?

Merkez Bankası (MB) Toplantısı, faiz açıklamasını yakından takip edecek olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Toplantıda politika faizinde meydana gelecek olan değişim kararını takip etmek isteyen birçok kişi, Merkez Bankası Toplantısı saat kaçta olacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ve faiz açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte, MB Toplantısı hakkında merak edilen bazı detaylar

Merkez Bankası Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek olan faiz açıklaması dolayısıyla büyük önem arz ediyor: Politika faizinde gerçekleşecek olan değişim, piyasaları yakından ilgilendirecek. İşte, Merkez Bankasının faiz açıklamasını gerçekleştireceği toplantısı hakkında detaylı bilgiler

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın faiz açıklaması yapacağı toplantı, 12 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Toplantıda, faiz indirimi olup olmayacağı yönünde açıklamalar konuşulacak.

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Ekonomist Kadriye Kavas, Piyasa indirim beklentisi 250 ila 275 baz puan aralığında yoğunlaşmış olmakla birlikte, benim beklentim de piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 275 baz puanlık indirimle yüzde 19.75 seviyesinden yüzde 17 seviyesine çekilmesi yönünde dedi.

Kurlardaki stabil seyrin yanı sıra maliyet baskılarının azalmasıyla düşen enflasyonun, faiz indirimlerinin ana gerekçesi olduğunu vurgulayan Kavas, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) yılın kalan iki toplantısında da faiz indirimlerine devam edebileceğini vurguladı.

Kavas, küresel gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de önümüzdeki süreçte belirleyici olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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