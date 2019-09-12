Merkez Bankası Toplantısı ve faiz açıklaması saat kaçta?
Merkez Bankası (MB) Toplantısı, faiz açıklamasını yakından takip edecek olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Toplantıda politika faizinde meydana gelecek olan değişim kararını takip etmek isteyen birçok kişi, Merkez Bankası Toplantısı saat kaçta olacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ve faiz açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte, MB Toplantısı hakkında merak edilen bazı detaylar
Merkez Bankası Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek olan faiz açıklaması dolayısıyla büyük önem arz ediyor: Politika faizinde gerçekleşecek olan değişim, piyasaları yakından ilgilendirecek. İşte, Merkez Bankasının faiz açıklamasını gerçekleştireceği toplantısı hakkında detaylı bilgiler
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın faiz açıklaması yapacağı toplantı, 12 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Toplantıda, faiz indirimi olup olmayacağı yönünde açıklamalar konuşulacak.
MERKEZ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Ekonomist Kadriye Kavas, Piyasa indirim beklentisi 250 ila 275 baz puan aralığında yoğunlaşmış olmakla birlikte, benim beklentim de piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 275 baz puanlık indirimle yüzde 19.75 seviyesinden yüzde 17 seviyesine çekilmesi yönünde dedi.
Kurlardaki stabil seyrin yanı sıra maliyet baskılarının azalmasıyla düşen enflasyonun, faiz indirimlerinin ana gerekçesi olduğunu vurgulayan Kavas, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) yılın kalan iki toplantısında da faiz indirimlerine devam edebileceğini vurguladı.
Kavas, küresel gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de önümüzdeki süreçte belirleyici olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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