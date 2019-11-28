Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman belli olacak?
Yılın son Merkez Bankası toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın son faiz kararının belli olacağı Merkez Bankası toplantısı önümüzdeki ay yapılacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında geçtiğimiz ay ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekmişti. Şimdi ise gözler aralık ayı toplantısında. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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