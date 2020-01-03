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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu

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Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 969 milyon dolar artışla 81 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 78 milyar 271 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar artarak 104 milyar 319 milyon dolardan 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

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