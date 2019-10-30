Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 10 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
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