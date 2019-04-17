Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
İhaleye 15 milyar 540 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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