Merkez Bankası repo ihalesini gerçekleştirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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