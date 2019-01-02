Merkez Bankası, "kemirilen" paraları yeniledi, değiştiriliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası, "kemirilen" paraları yeniledi, değiştiriliyor
GeriEkonomi Merkez Bankası, "kemirilen" paraları yeniledi, değiştiriliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Merkez Bankası, "kemirilen" paraları yeniledi, değiştiriliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası, "kemirilen" paraları yeniledi, değiştiriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş Türk lirası (TL) banknotların değişimi için yılda ortalama 200-250 başvuruyu değerlendirirken, bu banknotların en çok rastlanılan tahrip olma sebepleri arasında yanma, toprak altında kalarak çürüme, yıkanma ve hayvanlar tarafından kemirilme bulunuyor.

AA muhabirinin TCMB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bankanın Banknot İnceleme Komisyonu tarafından eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş TL banknotların değişimi için yılda ortalama 200-250 başvuru değerlendiriliyor.     

Söz konusu banknotların en çok rastlanılan tahrip olma sebepleri arasında yanma, toprak altında kalarak çürüme, yıkanma ve hayvanlar tarafından kemirilme dikkati çekiyor.     

Bu banknotların değişiminde bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, tek parçadan ibaret olmak kaydıyla, yüzde 50’sinden fazlası TL olarak tespit edilebilir durumda olan, birkaç güvenlik önlemini ve banknot değerini içeren yeterli miktarda kalıntıya sahip olan hasarlı banknotlarla yüzde 50’sinden fazlası sağlam olan banknotlar tam değeriyle değiştiriliyor.      

Tek parçadan ibaret olmak kaydıyla, yüzeyindeki eksiklik yüzde 50 olan banknot parçaları ise yazılı değerinin yarısı üzerinden yenileriyle değiştiriliyor.     

Bu kapsamda, banknotların gerçekliği, hasar alma şekli, banknotlardan kalan parça oranı ve tespit edilebilen güvenlik özellikleri Komisyon'un incelediği başlıca kriterler arasında yer alıyor.     

Komisyon, ilgili yönetmelikte de belirtildiği üzere, TCMB İdare Merkezi'nce seçilen 4 üyeden oluşuyor.      

DEĞİŞİM İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Tahrip olan banknotlar için başvuru süreci, gerçek veya tüzel kişilerin TCMB şubelerine hasarlı banknotları teslim etmesi ile başlarken, söz konusu banknotlar, Komisyon'ca incelenmek üzere TCMB İdare Merkezi'ne iletiliyor.

Periyodik aralıklarla toplanan Komisyon üyeleri, söz konusu banknotlar üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ödenebilir bulunan tutar, ilgili TCMB şubesi aracılığıyla başvuru sahibine ödeniyor.      

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun gereğince tedavüle çıkarılacak madeni paraların cinsi, özellikleri, geçerli olacakları süre, dolaşımdan kaldırılması, zaman aşımı ve kabulüne ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.      

İLGİLİ KANUN

Bu arada TCMB, eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş TL banknotları, "Eskimiş, Yıpranmış veya Kısmen Fiziki Parça Kaybına Uğramış Banknotların Değiştirilmesi Hakkında 14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 Sayılı Kanun'un 37'nci Maddesi Gereğince Maliye Bakanlığı ve TCMB Arasında Müştereken Kararlaştırılan Esaslarla İlgili Yönetmelik" çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapıyor.

Banknotların incelenmesi ve değiştirilmesine ilişkin tüm usul ve esaslar ile Banknot İnceleme Komisyonu'na ilişkin bilgiler, söz konusu yönetmelikte belirtilirken,  bu banknotların banka şubelerince teslim alımından Banknot İnceleme Komisyonu'na iletimine, anılan komisyon tarafından incelenmesinden belirlenen değiştirme bedelinin başvuru sahibine ödenmesine kadar tüm süreçler kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.     

Öte yandan, Alman basınındaki haberlere göre, Almanya Merkez Bankası da benzer tahrip olma nedenleriyle yılda yaklaşık 40 milyon avro tutarında banknot ve madeni para değişimi yapıyor. Söz konusu değişimin yüzde 90’lık bölümü banknotlardan oluşuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle