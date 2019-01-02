Merkez Bankası ile Takasbank arasında protokol imzalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası ile Takasbank arasında protokol imzalandı
GeriEkonomi Merkez Bankası ile Takasbank arasında protokol imzalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
02.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Merkez Bankası ile Takasbank arasında protokol imzalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası ile Takasbank arasında protokol imzalandı

Merkez Bankası ile Takasbank arasında Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla protokol imzalandı.

İSTANBUL Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’den yapılan duyuruya göre Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında protokol imzalandı. Açıklamada “Bu protokol ile Takasbank MKT hizmetinin kalitesini daha da yükseltirken etkin risk yönetimi hedefi doğrultusunda hem Türk Lirası hem de yabancı para cinsinden likiditeye daha etkin bir erişim imkânına sahip olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Takasbank açıklamasında şu ifadeler bulundu:

“T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) dengelenme-disiplin-değişim sacayakları üzerinden başarılı bir şekilde uygulamaya alınmıştır. YEP’in finansal sistem başlığı altında belirlenen en önemli hedeflerinden birisi Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Ülkemizdeki finansal varlıkların riske karşı korunması amacıyla yapılabilecek hedge stratejilerinde ağırlıkla kullanılan döviz alımı yöntemine alternatif ürünlerin (döviz swap, faiz swap) hayata geçirilmesidir. Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) bu hedef doğrultusunda 2018 Ekim ayı itibarıyla organize bir döviz swap piyasasını Ülkemiz ekonomisinin hizmetine sunmaya başlamıştır.

Risk, nakit, takas ve teminat yönetimi hizmetleri ile finans ve sermaye piyasalarına önemli katkı sunan Takasbank, yeni açılan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasında da Merkezi Karşı Taraf (MKT-CCP) hizmeti vermektedir. Bu nitelikleri ile döviz swap işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı tezgah üstü piyasalara (OTC) önemli bir alternatif olan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasası, sunulan MKT hizmeti ile de katılımcılarına karşı taraf kredi riski almadan işlemlerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir ortam sunmaktadır.

Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Takasbank MKT hizmetinin kalitesini daha da yükseltirken etkin risk yönetimi hedefi doğrultusunda hem Türk Lirası hem de yabancı para cinsinden likiditeye daha etkin bir erişim imkânına sahip olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle