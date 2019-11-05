Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Ekim'de enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı, yıllık enflasyon enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetti.
Merkez Bankası'nın (TCMB) TÜFE'nin %2 arttığı, yıllık enflasyonun 0.71 puan düşüşle %8.55'e gerilediği Ekim ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şu açıklamalar yer aldı:
Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıkmış, yıllık enflasyon enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetmiştir.
Bu dönemde gıda enflasyonundaki yavaşlamada işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, temel mal grubundaki düşüşte diğer temel mallar grubu kaynaklı baz etkisi öne çıkmıştır.
Hizmet yıllık enflasyonu ulaştırma dışındaki grupların desteğiyle gerilemeye devam etti.
Enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de yüksek bir oranda arttı.
TL'deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam etti.
B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seviyeler korundu.
Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları zayıf seyrini sürdürdü.
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