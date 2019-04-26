Merkez Bankası faizi sabit tuttu
MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün faizi sabit tuttu ancak bir önceki PPK’da karar metninde yer alan “ilave sıkılaştırma” ifadesi yeni metinden çıkarıldı. PPK sonrası yapılan açıklamada, “parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir” ifadesine yer verildi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilerek, “Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir” denildi.
6 Mart tarihinde toplanan PPK sonrası yapılan açıklama metninde yer alan “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesi böylece yeni metinde yer almadı. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu haftaya açıklayacak. 30 Nisan günü İstanbul’da yapılacak basın toplantısıyla duyurulacak. Rapor tanıtımında Başkan Murat Çetinkaya da bir sunum yapıyor.
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