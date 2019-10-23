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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.10.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı faiz beklentisi

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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı faiz beklentisi

Yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Ekim ayı faiz kararını bekleyen vatandaşlar heyecanla faiz toplantısını bekliyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Yatırım tercihlerini doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, faiz toplantısını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistler, Merkez Bankası, PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekilmişti.
Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.

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