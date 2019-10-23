Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Ekim ayı faiz beklentisi
Yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Ekim ayı faiz kararını bekleyen vatandaşlar heyecanla faiz toplantısını bekliyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Yatırım tercihlerini doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, faiz toplantısını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek.
EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Ekonomistler, Merkez Bankası, PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7'ncisi 24 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekilmişti.
Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15,50'ye çekileceğini tahmin ediyor.
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