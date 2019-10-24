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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.10.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ardından açıklanacak. Faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapması beklenen Merkez Bankası, faiz kararını toplantı sonrası duyuracak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası faiz kararı için saat detayları

Merkez Bankası faiz kararı, bugün saat 14.00'da açıklanacak. Faiz kararı sonrası piyasalar yeniden konumlanacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 100.447,23 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 662,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazancıyla 100.447,23 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,67 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile bilişim oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,94 yükselen BIST 100 endeksi, günü 99.785,16 puandan tamamladı.
Analistler, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası TL varlıkların pozitif seyrini devam ettirmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump, dün akşamki açıklamasında, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin BIST 100 endeksinin yükseliş trendi içindeki hareketini destekleyeceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.

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