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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
11.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Merkez Bankası beklenti anketine göre dolar yıl sonunda 6.18 TL olacak

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Merkez Bankası beklenti anketine göre dolar yıl sonunda 6.18 TL olacak

Merkez Bankası’nın ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarına göre, 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL oldu. Ayrıca 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ocak ayı ‘Beklenti Anketi’ verilerini açıkladı. 2019 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre, 2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 oldu.Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,94 oldu.Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 16,45 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,43 ve yüzde 12,00 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,6 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 18,4 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 17,8 olasılıkla ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 13,6'sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 28,8'inin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 18,2'sinin beklentilerinin yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,8 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,2 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 17,3 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 11,1 olasılıkla yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 9,9 olasılıkla ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,1'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 9,4'ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 9,4'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 10,9'unun beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,94 iken, bu anket döneminde yüzde 23,74 oldu.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22,36, 22,12, 21,71, 20,53, 18,57 ve 15,15 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,10 iken, bu anket döneminde yüzde 16,80 oldu.Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,37 ve yüzde 16,05 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 23,47, 21,95, 19,43 ve 15,36 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 27,4 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 24,7 milyar ABD Doları'na geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 27,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,5 iken, bu anket döneminde yüzde 1,4 oldu.2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

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