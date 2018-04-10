Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum yayınlandı:
*Yakın dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.
*Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır.
*Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmektedir.
*Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir.
*Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir.
*Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir.
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