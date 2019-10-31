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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
31.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Toparlanma devam edecek

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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Toparlanma devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'na ilişkin açıklamada bulundu. Uysal "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal "İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir" dedi.

TCMB Başkanı Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu yaptı.

Uysal'ın açıklamaları şöyle:

-İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir.

 -Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır

 -Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir.

 -Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir 

-Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

-Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi.

-Kredi büyümesi hız kazandı.

 -Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

 -3.çeyrekte enflasyon temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti. 

-Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi. 

-Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı. 

-3.çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti. 

-TÜFE'nin ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz. 

-İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü.

 -Mal ve hizmet ihracatı artmaya devam etti.

-İşgücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

-2019 yılı için gıda enflasyon tahmini %10,0 (önceki %15,0)

-2020 yılı için gıda enflasyon tahmini %11,0 (önceki %11,0)

-2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 63,4 dolar (önceki 65,0 dolar)

-2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 57,7 dolar (önceki 62,6 dolar)

Enflasyonun 2019 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %13,9)

 

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %8,2)

ENFLASYONUN ORTA VADEDE %5,0 DÜZEYİNDE İSTİKRAR KAZANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

ENFLASYONUN, %70 OLASILIKLA 2019 YILI SONUNDA %11,2-12,8 ARALIĞINDA -ORTA NOKTASI %12,0- GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ (ÖNCEKİ %11,5-16,3 ARALIĞI İLE %13,9)

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