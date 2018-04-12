Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Hedefimiz fiyat istikrarı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası olarak ana hedefimiz fiyat istikrarı. İkinci bir hedef olarak değerlendirebileceğimiz finansal istikrarın desteklenmesi hususunda elimizdeki tüm araçları etkin bir biçimde kullanmaya ve sonuç almak için çaba göstermeye devam ediyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Çetinkaya, 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların eleştirilerine cevap verdi. Banka hisselerinin zamanla değerinin önemli oranda düşmesine yönelik hissedarların açıklamalarını değerlendiren Çetinkaya, hissedarların benzer sorunlarının olduğunu ifade etti.
Bankanın kuruluş aşamasında gerçek kişilerin de hissedar olabildikleri bir modelin oluşturulduğunu söyleyen Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Ama tarihsel süreç içinde ortaklık yapımız, bununla birlikte kanuni çerçeve farklı şekillenmiş durumda. Merkez Bankası yönetimi olarak biz bu hususu mutlaka gündemimizin bir maddesi olarak tutuyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde hissedarlarımıza farklı açılımlar imkanı olur."
Çetinkaya, kâr dağıtımı ile ilgili eleştiriler üzerine, bankanın 2017'deki karının önemli bir kısmının döviz kalemlerinden geldiğini ifade etti.
Hissedarların ekonomik göstergeler konusundaki değerlendirmelerine ilişkin Çetinkaya, "Merkez Bankası olarak ana hedefimiz fiyat istikrarı. İkinci bir hedef olarak değerlendirebileceğimiz, yasada da yerini bulan finansal istikrarın desteklenmesi hususunda elimizdeki tüm araçları etkin bir biçimde kullanmaya ve sonuç almak için çaba göstermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
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