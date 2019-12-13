Merkez 12’den vurdu... Temmuzdan bu yana 1200 baz puan düşürülen politika faizi yüzde 12’ye indi

MERKEZ Bankası yılın son faiz toplantısında 200 baz puan indirim yaptı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dün yaptığı indirimle bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14’ten yüzde 12’ye çekti. Temmuz ayından itibaren yapılan indirimler bin 200 puanı buldu. PPK sonrası yapılan açıklamada, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir” denildi.

YAKINDAN TAKİP

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyrin gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiğine değinilerek, “Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

PPK açıklamasında, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği bildirildi. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği ifade edilen açıklamada, “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir” denildi.

ÖNEM TAŞIYOR

Açıklamada, kurulun, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verdiği belirtildi. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

TEMMUZDA FAİZ YÜZDE 24’TÜ

FAİZLERDE indirim süreci temmuz ayında başladı. 25 Temmuz’da toplanan PPK’da politika faizinde 425 baz puan indirim yapıldı. Yüzde 24 olan politika faizi yüzde 19.75’e düşürüldü. 12 Eylül’de yapılan toplantıda 325 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 16.50’ye, 24 Ekim’de 250 baz puan, dün de 200 baz puan indirim yapıldı.

2020’DE 12 TOPLANTI

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Enflasyonun baz etkisi avantajını yitirmesinden sonra gözler ana dinamiklerde ve Merkez Bankası’nın politika açıklamasında enflasyonun genel görünümüne ve ana dinamiklerine dair iyileşmeye referans verilmesi oldukça önemli… Merkez Bankası, mevcut politika duruşunun dezenflasyon patikasına zarar vermeyeceğini düşünüyor, bu bakımdan da elinde olan marjı imkan buldukça kullanıyor. 2020’de 12 toplantı olacak, dolayısıyla 2019’un son 4 toplantısında olduğu gibi yüksek oranlı faiz indirimleri olmaz. Daha sık ve daha küçük dilimlerde faiz indirimleri söz konusu olacaktır. Merkez Bankası’nın tek haneli faiz yönlendirmesini sağlayabilmek için elindeki marjı kullanabileceği kadar kullanacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

BÜRÜMCEKÇİ: BİR SÜRE ARA VERİLEBİLİR MESAJI

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve gelecek dönem para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TCMB’nin faiz indiriminin piyasa beklentilerinin üst sınırına yakın gerçekleştiğini belirten Bürümcekçi, bankanın son iki ay kullandığı, “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.” cümlesinden ise “büyük ölçüde” tanımı çıkarılarak yüklü indirimler sonrası faiz indirimlerine bir süre ara verilebileceği yönünde mesaj verildiğini söyledi. Bürümcekçi, yüklemeli faiz indirimlerinin tamamlamış olabileceğini ifade ederek, “Politika faizinin düşürülmesiyle önümüzdeki dönemde ortalama fonlama maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek” dedi.

PPK TOPLANTILARI VE POLİTİKA FAİZİ %

16 Ocak 24

6 Mart 24

25 Nisan 24

12 Haziran 24

25 Temmuz 19.75

12 Eylül 16.50

24 Ekim 14

12 Aralık 12