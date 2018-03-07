Merkel’i Antalya’ya davet ettiler

Türkiye stantlarına yoğun ilgi olduğu ifade edilirken, fuarın açılışı ise Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldı. Açılışta davetli isimler arasında Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Erkan Yağcı da yer aldı.

Açılış sonrasında Angela Merkel ile görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Yağcı, Merkel’i Antalya’ya davet ettiklerini söyledi. Merkel ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yağcı, Merkel ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: “Merkel’e kendimi tanıttım. Antalya’dan olduğumuzu söyleyince Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Berlin de olduğunu, görüştüklerini söyledi. Almanya’nın Türk turizmi için çok önemli olduğunu kendisine ilettim. Türkiye’ye karşı duyarlı ve yakın konuştu. Kendilerini Antalya’ya davet ettim. Gülümsedi ve ayrıldık."