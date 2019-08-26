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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Merkel ve Trump Fransa'da görüştü

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Merkel ve Trump Fransa'da görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasında ticari alanda bir anlaşma yapılmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Merkel, ticari alanda Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında derinlemesine görüşmeler yapılmasından yana odluğunu belirtti.

ABD ile ticari ilişkilerin yoğunlaşmasını istediklerini ifade eden Merkel, Almanya’nın bu konuda çaba sarf edeceğini kaydetti. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikle ilgili bir soruya yanıt veren Merkel, "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına." dedi.

Rusya’nın yeniden G7 formatına katılıp katılmamasına ilişkin bir soruya da Merkel, "Ukrayna Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile Minsk sürecinde ilerleme sağlanmasına bakacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile küçük ilerlemeler sağladık. Gelecek aylarda bunları değerlendireceğiz. Sorunların çözülmesiyle ilgileniyorum. Dünyada çözülmesi gereken çok sorun var." şeklinde cevap verdi.

Merkel, DEAŞ ile mücadeleye yönelik olarak da ABD ile nasıl bir iş birliği yapılacağını diğer AB ülkeleriyle koordine edeceklerini, bunun ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, "G7'nin yeni rüya takımı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile Trump mı?" şeklindeki soruya da, "G7’nin rüya takımı G7’dir." şeklinde yanıt verdi. 

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