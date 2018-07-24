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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

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Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

MERSİN’de Ulusal Baklagil Konseyi ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yağışlı havanın kırmızı mercimek üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, ülkedeki mercimek stoğunun sadece iç piyasadaki ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

BAŞKAN Özdemir, kırmızı mercimek ve nohut üretimindeki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla yapılan incelemeler sonucundaki tespitlerini paylaştı. Bu yıl iki üründeki ekim alanlarının azaldığını dile getiren Özdemir, "Geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu" dedi

STOK 50 BİN TON

Bir önceki yıldan devreden yaklaşık 50 bin ton kabuklu kırmızı mercimek stoğu bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alınıyor. Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı, Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük" diye konuştu.

Türkiye’de bu yılki nohut üretiminin ise geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacağının ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabileceğinin altını çizen Özdemir, bu yılki ürünlerin hem hasarının az hem de homojen ve renklerinin güzel olmasının olumlu faktörler olduğunu vurguladı.

 

 

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