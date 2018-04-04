Mercedes Startup için başvurular başladı
2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında bir startup yarışması düzenleyen Mercedes-Benz Türk, bu yıl da aynı yarışmaya devam ediyor. Şirketin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz Türk Startup, bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde “Akıllı Şehirler” olarak belirlendi.
Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu temasına uygun olarak, hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan Startup fikirleri bu yıl jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. İlk 10’a kalan startuplara ‘StartUP Boost’ adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden ‘teknoloji’, ‘sosyal fayda’ ve ‘tema’ olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek. Başvurular 25 Nisan 2018 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresine online olarak kabul edilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle