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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meralar kurtuldu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Meralar kurtuldu

Ocakta TBMM gündemine getirilmesi beklenen taslağa göre tapu ve imarda önemli değişiklikler yapılacak. Mera, yaylak, kışlak ve otlaklarda yapılaşmanın önü kapatılırken, rant vergisinin nasıl paylaşılacağı da revize edilecek. Taslağa göre deprem bölgelerindeki binalarda gerekli olması durumunda kat sınırlaması getirilebilecek.

İKTİDAR PARTİSİ, Tapu ve İmar Paketi’nde önemli değişikliğe gitti. Bakanlıktan gelen taslağın en çok tartışılan maddesi olan “Mera, yaylak, kışlak ve otlaklarda kamu kurumlarına bina yapma izni veren” hüküm paketten tamamen çıkartıldı. Bir bölgenin imara açılması durumunda elde edilecek rantın nasıl paylaşılacağı maddesi de revize edildi. Taslakta devlet lehine olan paylaşım belediyeler lehine değişiktirildi. Deprem bölgelerindeki binalarda gerekli olması durumunda kat sınırlaması getirilebilecek.

SİL BAŞTAN YAZILDI

Ocak ayında teklif olarak TBMM gündemine getirilmesi beklenen taslak, tartışmalı birçok madde içeriyor. Termik santrallerle ilgili düzenlemenin veto edilmesinin ardından, AK Parti grup yönetiminde oluşturulan komisyon, taslaktaki birçok maddeyi revize etti. Taslakta, kamuoyunun tepkisini çeken bazı düzenlemeler, tamamen metinden çıkartıldı. Tapu ve imar yasalarında değişiklik içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslağı şu önemli hükümleri içeriyor:

YAPILAŞMA OLMAYACAK

Bakanlığın taslağında yer alan ve “idare tarafından ihtiyaç duyulan mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yeri niteliğindeki taşınmazların kamu yatırımları için yapılaşmaya açılması” anlamına gelen düzenlemeye itiraz edildi. Milletvekillerinin itirazı üzerine bu hüküm taslaktan çıkarıldı. Sadece ilgili bakanlığın orman yangınlarına müdahale için depolama yapmasına olanak sağlandı.

RANT PAYLAŞIMI DEĞİŞTİ

Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek değer artışı payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Tahsil edilen payının paylaşımında değişiklik yapıldı. Rant vergisi olarak adlandırılan bu miktarın dağılımında Maliye ve Çevre Bakanlığı’na daha yüksek ödeme yapılması öngörülmüştü. Ancak toplantıda bu oranlar tamamen tersine çevrilerek rant vergisinin hizmeti götüren belediyelere daha fazla verilmesi kararlaştırıldı. Böylece oluşan rant gelirinin yüzde 30’unun ilçe belediyesine, yüzde 30’unun büyükşehir belediyesine, yüzde 20’sinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 20’sinin ise Çevre Bakanlığı’na verilmesi kararlaştırıldı.

KAT SINIRI GELİYOR

Depreme dayanıklılık raporu olmayan binalarla ilgili yıkım kararı verilmesinden sonra, yerine yapılacak binanın gerekirse kat sayısına sınırlama getirilecek. Toplantıda, kat sayısının arttırılmaması ancak aynı kalmasına ilişkin görüşler dile getirildi. Ancak, deprem riski nedeniyle gerekli görülmesi halinde varolan kat sayısından daha azına izin verilebileceği hükmü konuldu.

ÖNCE UYARACAK SONRA YIKACAK

TASLAKTA gecekondu alanları belirleme yetkisi belediyelerden alınarak TOKİ’ye veriliyor. Arsa üretim yetkisi Milli Emlak’ta kalıyor. Kıyılara yapılan kaçak iskeleler ve yapılar yıkılırken, bazı bölgelerde istisna getiriliyor. Kaçak yapıların yıkılması için uyarı yapılacak. Bu uyarıya rağmen yıkım olmazsa devlet binayı yıkacak parasını bina sahiplerinden alacak. Geçmişte yapılan kamulaştırmalardan parası ödenmeyenler ile ilgili düzenleme de ele alındı. Mevcut düzenlemede, kamulaştırma bedeli bugünün rayiç değerinden veriliyor. Yeni düzenlemeyle kamulaştırma yapıldığı tarihteki değerin üzerine yıllık faiz işletilmesi planlandı.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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