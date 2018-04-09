Merakla beklenen 'Süper Teşvik' bugün açıklanıyor
Kamuoyunda 'Süper Teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemine katılan projeler bugün duyurulacak.
Daha önce iki kez ertelenen "Süper Teşvik'ler bugün duyurulacak.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni gerçekleştirilecek.
Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanarak 130 milyar lira teşvik belgesi alan 23 yatırımı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Toplantıda projeleri yürütecek firmalar tek tek tanıtılacak, cari açığın düşürülmesine ne kadar katkı sağlayacakları açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle