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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
30.04.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Memurluk bitiyor mu

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Memurluk bitiyor mu

Taşeron düzenlemesinin tamamlanmasının ardından kamuda yeni tartışma başladı. Taşeron alınmayacağı için bundan sonra kamu alımlarında memur yerine sözleşmeli personel çalıştırılması gündemde. Başbakan Yıldırım da tüm çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyledi.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın kamuda tüm çalışanların sözleşmeli olması gerektiği yönündeki sözleri tartışılırken, kamuda taşeron sonrası yeni dönem için de çalışmalar sürüyor. Taşeron sonrası dönemde belirleyici olan soru, yeni alınacak personelin statüsü olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron çalışmanın yasaklanmasının ardından, bundan sonraki dönemde işe alınacak olanlar için yeni bir sistemin belirlenmesi gerekiyor. 2018 yılı için aciliyeti olan personel alımları, belirli kurallar kapsamında yapılabiliyor. Ancak yetkililer yeni ve tüm kamu kurum kuruluşlarını kapsayan bir modelin çalışıldığını belirtiyor. Bunun için verilmesi gereken kararlar olduğunu ifade eden yetkililer “İlk verilmesi gereken karar da yeni işe alınacak olanların hangi kapsamda kamuya gireceği? İşçi mi, memur mu, sözleşmeli mi olacaklar? Bu konuda net bir karar alındığında sistem hızla oluşturulur. Bunun için de hükümetin bir karar vermesi gerekiyor, o karar bekleniyor” dedi.

SÖZLEŞMELİ DEMİŞTİ

Bu noktada Başbakan Yıldırım’ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamalara dikkat çekiliyor. Yıldırım cumartesi akşamı televizyonların ortak yayınında “Benim gönlümde bütün kamuda çalışanların sözleşmeli olması lazım. İleriki yıllarda sözleşmeye geçmemiz lazım. Performansı arttırmak için buna ihtiyacımız var. Sözleşme güvence açısından olumsuzluk getirmiyor.

Sözleşme performansı arttırıyor” demişti. Sözleşmeli modelinde bölgeler arasında ihtiyaçların planlandığını kaydeden Yıldırım, “Nerede ihtiyaç varsa oraya alıyorsunuz. Yine devlette çalışıyorsunuz. Ücret olarak da kadrolardan aşağı değil” diye konuşmuştu.
Yıldırım’ın açıklamalarının kamuda yeni döneme ilişkin ipucu niteliği taşıdığı belirtilirken, hem taşeron sonrası dönem, hem de kamu kurumlarıyla ilgili diğer çalışmalarda net kararın 24 Haziran sonrası verileceği vurgulanıyor. Seçim sonrası uygulamaya girecek cumhurbaşkanlığı sisteminde, bazı bakanlıkların birleştirilmesinin, bazı kurumların kapatılmasının söz konusu olacağı belirtilirken, “Kamuda yapılacak bu geniş kapsamlı değişiklikler için çalışmalar bir süredir zaten yürütülüyor. Yeni kurulacak hükümet sonrasında da bir bütün olarak kamuya bakılacak ve sistemin parçaları elden geçirilecek” ifadeleri kullanılıyor.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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