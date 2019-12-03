Memur ve memur emeklisi maaşlarında enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte maaşlara yansıyacak enflasyon farkı
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı. Memurların maaş zamlarında etkili olan enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71’e çıktı. Peki, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, memur maaşları için enflasyon farkı detayı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti.
2019’un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu.
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkiliyor.
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