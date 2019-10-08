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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Memur ile emekliye zam ve fark

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Memur ile emekliye zam ve fark

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki ocak zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 13.90. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağkurlu emekliler yılbaşında yüzde 8.46 zam alabilecek.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan farka ocakta yüzde 4’e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak.

YEP’E GÖRE FARK

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE’nin YEP’te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12’de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olacağı anlamına geliyor.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Posta'da yer alan habere göre; yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134’ten 2.273’e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4’lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP’teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

BAĞKURLU ESNAF

YEP’te öngörüldüğü şekilde temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. En düşük memur maaşı 2378 lira böylece ocakta yüzde 4 zam dahil 134 lira artışla 2512 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı 1888 liradan 2013 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1702 liraya çıkacak.

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