Memur ve emekliye enflasyon zammı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyonunu ilan etmesiyle birlikte memur-memur emeklileri ile SSK ve Bağ Kur emeklilerinin zam oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 6, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları da ise yüzde 5.01 oranında artacak.
En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.
ÖĞRETMEN MAAŞI
2019 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece alacakları zam oranı yüzde 6 olacak. Bir öğretmenin maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin 22 liraya yükselecek. Polis memurunun maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükselecek.
En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 888 liradan bin 983 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı da bin 690 liradan bin 775 liraya yükselecek.
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