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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Memur ve emekliye bayram ikramiyesi için karar günü belli oldu

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Memur ve emekliye bayram ikramiyesi için karar günü belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin uzun zamandır beklediği bayram ikramiyesi bu ay KPDK'da görüşülecek. Memur için ikramiye yolu açılırsa, bu ödemeden SSK ve Bağ-Kur emeklileri de faydalanacak. Peki, bayramlarda verilecek olan emekli ek ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, merakla beklenen emekli ikramiyesinde son durum...

Memur ve memur emeklileri için bayramlarda verilmesi beklenen emekli ikramiyesi konusu uzun süredir askıdaydı. Zaman zaman gündeme gelerek merak uyandıran konunun bu ay netleşmesi bekleniyor. Kamu Personeli Dayanışma Kurulu (KPDK) tarafından yapılacak toplantıda memur ve memur emeklileri için düşünülen bayram ikramiyesi de masaya yatırılacak. Bu ay içerisinde yapılacak toplantı ile netleşmesi beklenen bayram ikramiyesi kararı kabul edilirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu ikramiyeden faydalanabilecek. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, binlerce emekli tarafından heyecanla beklenen emekli ikramiyesine dair tüm merak edilenler...

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ KPDK TOPLANTISINDA

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 29 Mart Perşembe günü toplanıyor. Sendikalar ile bir araya gelecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Masanın en önemli konusu ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi. Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'lular da faydalanacak.

YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.

Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

EMEKLİYE 2 BİN LİRA İKRAMİYE MÜJDESİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusu bu ay KPDK toplantısında gündeme gelecek. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikici olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE FAYDALANACAK

Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

EMEKLİ EK İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE DURUMDA?

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Ek ikramiye kararını takip eden Mart ayı itibarıyla başlayan ek ikramiye ödemeleri kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan yaklaşık 232 bin kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

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