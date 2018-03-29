Memur ve emeklinin merakla beklediği KPDK toplantısı sona erdi
Memur ve emekliye bayram ikramiyesi konusunun gündeme gelmesinin beklendiği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında tamamlandı. Toplantıda öne çıkan konular arasında kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdam konusu yer aldı
2018 yılının ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapıldı. Sosyal taraflarla, bürokrasiyi bir araya getiren toplantıda, kamu çalışanlarıyla ilgili 2018 yılında yapılacaklar değerlendirildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Kamu iradesinin çözümü beklenen konulara yönelik sonuç üretmesi gerektiğini yineleyen Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı.
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