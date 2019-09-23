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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Memur ve emeklinin maaşına fark göründü

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Memur ve emeklinin maaşına fark göründü

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı için beklenti içine girdi. Yıl sonuna ilişkin enflasyon hedefi tutmazsa maaşlara fark yansıyacak.

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına çevirdi. Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 oldu. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı. Bu tahmin ise 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. İlk tahmine göre memur zammı yüzde 7.52 (yüzde 4+3.52’lik fark), ikincisine göre ise 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan fark ocakta yüzde 4’e eklenecek.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Enflasyon tahminlerine göre, eş yardımı 338 lirayı bulacak. Ocakta çocuk yardımları da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı en az 72 liraya, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 40 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.

EN DÜŞÜK NE OLACAK?

Sadece toplu sözleşme zammının uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Yine en düşük 3 bin 512 lira olan en düşük memur maaşı 3 bin 724 liraya yükselecek. Yüzde 3.46’lık enflasyon farkı tahminine göre; ocakta en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 710 liraya, en düşük memur maaşı da 3 bin 774 liraya yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına da son 6 aylık enflasyona göre yüzde 7.46 civarında bir zam yapılabilecek.

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