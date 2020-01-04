Memur ve emeklilinin zam oranı belli oldu... Memura yüzde 5.49 emekliye yüzde 6.49

Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 5.49, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları da 6.49 oranında artacak. Böylece en düşük memur aylığı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek. 2020 yılının ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam yapılacaktı. Enflasyon gerçekleşmelerinin açıklanmasıyla 1.49 puan enflasyon farkı eklenecek. Derecesi 1/4 olan bir öğretmenin maaşı 5 bin 298 liraya yükselecek. Polis memurunun maaşı 6 bin 11 liraya çıkacak. En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 983 liradan 2 bin 111 liraya, BAğ Kur emeklisinin maaşı da bin 775 liradan bin 890 liraya yükselecek.