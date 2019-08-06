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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.08.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

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Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşları yatırılacak mı sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Maddi anlamda planlarına yön vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, memur ve emekliler için maaşlar ne zaman yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı sorusunun cevabını resmi kaynaklardan gelen cevaplara göre öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, memur ve emeklilerin maaşları bayramdan önce yatacak mı? Resmi kaynaklardan bu konu hakkında bilgi geldi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı, 5 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Memurların 9 Ağustos Cuma günü maaşlarını alacaklarını öğrenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Bayram ikramiyesini Kurban Bayramı öncesinde alacak olan emekliler için maaş konusunda ise herhangi bir gelişme yer almıyor.

KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK VAR

Adana'da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor ancak satıcılar vatandaşların kurbanlık almamasından dertli. Pazarda bulunan ve normalinin 2 katı büyüklüğündeki 120 kilogramlık koç ise görenleri şaşırtıyor.

Kurban Bayramı’na 6 gün kala Adana’ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kurbanlıklar satışa başladı. Merkez Yüreğir ilçesindeki hayvan pazarında Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulurken pazarda vatandaş yoğunluğu yaşandı ancak alıcı olmaması satıcıları olumsuz etkiledi.

Fiyatların yüksek seyrettiği pazarda, vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor.

“HERKESİN UMDUĞUNU BULMASINI DİLİYORUZ”

Kurban pazarının sorumlusu Salih Budan, vatandaşların her gün pazara geldiğini ancak sadece baktığını söyleyerek, “Bayram günü yaklaştıkça biraz daha vatandaş pazara geliyor. Şimdiye kadar canlı kilogram kaça gidiyor fiyatlar neye gidiyor, alışı nedir bunları gözden geçiriyor. Çünkü canlı kilogram 24 ile 26 lira arasında gidip geldi. Vatandaş haklı ancak besici daha haklı. Arpa, saman ve beyaz saman fiyatları da arttı. Bunun zahmeti de çok yüksek. Onun için canlı hayvan pazarında inşallah herkes umduğunu bulacak. Bunu umuyoruz” diye konuştu.

Devletin emeklilere bayram öncesi verdiği ikramiyenin de kurban alımları için etkisi olduğunu kaydeden Budan, “Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bayramlar öncesi emeklilere bin lira ikramda bulunuyor. Al ihtiyacını karşıla diyor. Onun için Allah büyüklerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Salih Budan, ortalama kesilecek bir koyunun bin 100 lira ile bin 200 lira arasında, 80 kilogramlık koçların ise bin 700 ile bin 800 lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti.

Kurban satıcısı Cumali Sarı ise, “Yem, arpa çok pahalı. Buraya getiriyoruz abi abi diyoruz ama abi ne yapsın abinin gücü yok. Vatandaş yoğunluğu var ama alıcı geliyor gücü yetmediği için maalesef alan yok” diye konuştu.

 

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