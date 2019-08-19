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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama

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Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, hükümeti müzakereler için tekrardan masaya davet etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin en son 2020 yılı için 4+4+enflasyon farkı, 2021 yılı için yüzde 3+3+enflasyon farkı zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, hükümetin verdiği teklife karşılık tepkilerinin anlaşılmadığını ve tekrardan masada zam oranlarının müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Sunulan teklifi yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görmüyoruz. Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz, sözleşme imzalama eşiğinin kesinlikle uzağındayız. Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı diyoruz. Hakeme başvuru süremizin iki gününü müzakere sürecine hediye ediyor, başvuru için bir gün yeterli diyoruz, müzakere süreci iki gün uzatılmalı. Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak, karşılıklı pazarlık sürecine imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz."

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