Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, hükümeti müzakereler için tekrardan masaya davet etti.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin en son 2020 yılı için 4+4+enflasyon farkı, 2021 yılı için yüzde 3+3+enflasyon farkı zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yalçın, hükümetin verdiği teklife karşılık tepkilerinin anlaşılmadığını ve tekrardan masada zam oranlarının müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:
"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Sunulan teklifi yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görmüyoruz. Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz, sözleşme imzalama eşiğinin kesinlikle uzağındayız. Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı diyoruz. Hakeme başvuru süremizin iki gününü müzakere sürecine hediye ediyor, başvuru için bir gün yeterli diyoruz, müzakere süreci iki gün uzatılmalı. Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak, karşılıklı pazarlık sürecine imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle