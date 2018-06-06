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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
06.06.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Memur maaşları için temmuz zammı ne kadar olacak?

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Memur maaşları için temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılması beklenen zam kapsamında araştırmalar başladı. Toplu sözleşme kapsamında enflasyon oranlarına göre zam alacak olan memurlar, en son açıklanan veriler kapsamında temmuz ayı zam oranları konusunda detayları sorgulamaya başladı. Peki, Temmuz 2018 memur zammı ne kadar olacak? İşte, zam süreci hakkında bazı bilgile

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, temmuz ayı memur zammı kapsamında araştırılmaya başlandı. Yıl başında memurlar için alınan yüzde 4'lük zam kararının ardından enflasyonun yüzde 6,39 olarak belirlenmesi, aradaki fark nedeniyle akıllara temmuz ayı memur zammı konusunu getirdi. Peki, 2018 temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? 

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.

Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.

Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 3,5 zam, Haziran-Aralık 2018 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.

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