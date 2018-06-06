Memur maaşları için temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılması beklenen zam kapsamında araştırmalar başladı. Toplu sözleşme kapsamında enflasyon oranlarına göre zam alacak olan memurlar, en son açıklanan veriler kapsamında temmuz ayı zam oranları konusunda detayları sorgulamaya başladı. Peki, Temmuz 2018 memur zammı ne kadar olacak? İşte, zam süreci hakkında bazı bilgile
Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, temmuz ayı memur zammı kapsamında araştırılmaya başlandı. Yıl başında memurlar için alınan yüzde 4'lük zam kararının ardından enflasyonun yüzde 6,39 olarak belirlenmesi, aradaki fark nedeniyle akıllara temmuz ayı memur zammı konusunu getirdi. Peki, 2018 temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak?
TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.
Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.
Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.
Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 3,5 zam, Haziran-Aralık 2018 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.
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