Memur ek süre verdi

HÜKÜMET memura pazar gecesi yeni bir teklif sundu, memurlar ise yine düşük buldukları teklifi kabul etmediler ve hükümete yeni bir teklif için süre verdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020’de ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4, 2021’de ilk altı ay için yüzde 3 ve ikinci altı ay için 3 zam ile enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de üzerine yeni bir maaş zammı beklediklerini belirterek, “Biz bugün toplusözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyeti’ne, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız” dedi. Böylelikle hükümetin yeni bir teklif sunmak için 2 günü kalmış olacak.

HÜKÜMET YENİ TEKLİFLE GİTTİ

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5.Dönem TopluSözleşmesi kapsamında Bakan Selçuk, önceki akşam Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmede Bakan Selçuk, memur ve memur emeklisine 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos’ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonları kabul etmemişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün düzenlediği basın toplantısında hükümetin yeni zam teklifini önemsediklerini ifade ederek, “Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız” dedi. Yalçın, şunları söyledi: “Müzakerelerin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyetine, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız. Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde hükümet tarafından dün (önceki) gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz. Bu çerçevede Kamu İşveren Heyeti ve hükümete müzakere sürecini uzatma ve uzlaşmayı sağlayacak zam oranını yeni bir teklifle sunma çağrımıza olumlu yaklaşmaları beklentimizi deklare ediyoruz.”

TEREDDÜT ETMEYİZ

Yalçın, takvimi güncellemeye Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile birlikte karar verebileceklerini belirterek, “Vakit kaybetmeden yazılı müracaatımızı bugün hemen ulaştıracağız. Adım atılmasını, masaya zaman tanınmasını, müzakere için sonuna kadar masanın zorlanmasını düşünüyoruz. Bizi sahaya zorlayacak yaklaşımları da son derece yanlış bulacağımızı ama başka seçenek kalmazsa buna tereddüt etmeyeceğimizi ifade ediyorum” dedi.

‘MÜZAKERE SÜRESİ UZUN OLMALI’

MEMUR-Sen Başkanı Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzakere takviminin uzatılması konusunun pazar gecesi yapılan görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorulması üzerine Yalçın, işçiler için iki aylık sürenin memurlar için bir ay olmasını doğru bulmadıklarını belirterek, müzakerenin başlangıcından beri süre uzatımını gündeme getirdiklerini söyledi. Yasal olarak belirlenen 30 günlük sürenin toplusözleşmenin ruhuna uygun olmadığına işaret eden Yalçın, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğine dikkati çekti. Memur-Sen’in son derece gerçekçi bir teklif sunduğunu vurgulayan Yalçın, hükümetin bu teklife makul yaklaşacağı kanaatinde olduklarını bildirdi. Yalçın, insanları beklentiye sokmayan ve gerginlik amacı taşımayan bir teklif sunduklarını bunun görülmesini istediklerini ifade etti.

MEMUR-SEN HÜKÜMETTEN NE İSTEMİŞTİ?

MEMUR-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplusözleşme görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada “Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istiyoruz” demişti. Teklif kabul edilirse, evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur statüsündeki çalışanın maaşı birinci altı ayda 3 bin 852 TL’den 4 bin 485 TL’ye, ikinci altı ayda da 4 bin 798 TL’ye çıkacak. Yalçın, esas katsayılarda artış talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetmişti: “Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı istiyoruz. Bayram ikramiyesi memurlara da verilmeli.”