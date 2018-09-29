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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIĞLU-ANKARA
29.09.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Memur ebeveynler yönetmelik bekliyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Memur ebeveynler yönetmelik bekliyor

Memur ebeveynlere yarızamanlı çalışma hakkı getiren düzenleme, yönetmelik çıkmadığı için 2.5 yıldır uygulanamıyor.

Çocukları okul çağına gelene kadar, ebeveynlerine yarızamanlı çalışma imkânı getiren yasal düzenleme, 29 Ocak 2016’da yasalaşmıştı. Yasaya göre, doğum izinlerinin bitmesinin ardından, çocuk ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar ebeveynlerden biri, kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor. Bu talep işveren tarafından karşılanıyor ve geçerli fesih nedeni sayılamıyor. Kısmi süreli çalışanın işlerinin aksamaması için, yarızamanlı başka birisi daha işe alınabiliyor. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veriliyor. 

Yasanın çıkmasının ardından, Kasım 2016’da da İş Yasası kapsamındaki çalışanlar için esaslar belirlendi. Çıkarılan yönetmelikte, özel sağlık kuruluşlarında ilgili mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tamzamanlı çalışması gerekenler tarafından yapılan işlerde, durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayi işlerinde, bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, nitelikleri bakımından bölünmesi uygun olmayan işlerde, yarızamanlı çalışma, işverenin uygun bulması şartına bağlandı. Kalan sektörlerde ise uygulama istisnasız başladı. İş Yasası gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı çalışanlar için de benzeri bir yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Yönetmelikle, hangi sektörlerde yarızamanlı çalışma yapılabileceği, hangi sektörlerin ise istisna kapmasına alınacağı belirlenecek.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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