Memur ebeveynler yönetmelik bekliyor
Memur ebeveynlere yarızamanlı çalışma hakkı getiren düzenleme, yönetmelik çıkmadığı için 2.5 yıldır uygulanamıyor.
Çocukları okul çağına gelene kadar, ebeveynlerine yarızamanlı çalışma imkânı getiren yasal düzenleme, 29 Ocak 2016’da yasalaşmıştı. Yasaya göre, doğum izinlerinin bitmesinin ardından, çocuk ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar ebeveynlerden biri, kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor. Bu talep işveren tarafından karşılanıyor ve geçerli fesih nedeni sayılamıyor. Kısmi süreli çalışanın işlerinin aksamaması için, yarızamanlı başka birisi daha işe alınabiliyor. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veriliyor.
Yasanın çıkmasının ardından, Kasım 2016’da da İş Yasası kapsamındaki çalışanlar için esaslar belirlendi. Çıkarılan yönetmelikte, özel sağlık kuruluşlarında ilgili mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tamzamanlı çalışması gerekenler tarafından yapılan işlerde, durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayi işlerinde, bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, nitelikleri bakımından bölünmesi uygun olmayan işlerde, yarızamanlı çalışma, işverenin uygun bulması şartına bağlandı. Kalan sektörlerde ise uygulama istisnasız başladı. İş Yasası gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı çalışanlar için de benzeri bir yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Yönetmelikle, hangi sektörlerde yarızamanlı çalışma yapılabileceği, hangi sektörlerin ise istisna kapmasına alınacağı belirlenecek.
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